¡Öµ÷Î¥´¶¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×ºØÆ£¹©¡õSnow Man¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢¡È¶á¤¹¤®¤ë¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÆó¿Í¤·¤ÆÆ±¤¸¥Ý¡¼¥ºw¡×¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¶¦±é
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ºØÆ£¹©¤Î½êÂ°·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥¢¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¡¢ºØÆ£¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ç¶¦±éÃæ¤ÎSnow Man¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È¶á¤¹¤®¤ë¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµ÷Î¥´¶¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡È¶á¤¹¤®¤ë¡ÉºØÆ£¹©¡õSnow Man¿¼ß·Ã¤ºÈ
¡¡ËÜºî¤Ï¡È¿´¤ä¤µ¤·¤¥Þ¥Ì¥±¤ÊÍ¶²ýÈÈ¡É¡ß¡Èµ²±ÁÓ¼º¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷¡É¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤ÊÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤¬¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤ë´íµ¡¤ò¾è¤ê¤³¤¨¤Ê¤¬¤éÈÈ¿ÍÁÜ¤·¡õÆ¨Ë´·à¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì·¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¼ß·¤µ¤ó¤È¸½¾ì¤Ë¤Æ¡ª¸åÈ¾¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤È°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤ÊÍ½´¶!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¸ß¤¤¤ËÂÎ¤ò¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÀþ¤ò¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ãç¤è¤µ¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÆó¿Í¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÆó¿Í¤·¤ÆÆ±¤¸¥Ý¡¼¥ºw¡×¡Öµ÷Î¥´¶¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
