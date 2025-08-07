¤â¤â¥¯¥íº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÅÐÈÄÆü¤Ë¶öÁ³¤Ë¤â»Ïµå¼°¡Ö¤Þ¤µ¤«¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Îº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡Ê29¡Ë¤¬7Æü¡¢µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Æ±Àï¤Ç¡ÖÊ¡Åç¸©Ï²¹¾Ä®¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£Ï²¹¾Ä®¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±çÂç»È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLumiUnion¡×¡ÊµìÏ²¹¾½÷»ÒÈ¯ÁÈ¹ç¡Ë¤Î¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î6·î11Æü¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÅÄÃæ¾¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö11¡×ÈÖ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Âç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤â»°ÎÝÂ¦¤ØÂç¤¤¯°ï¤ì¡Ö²¿ÅÙ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤È¡£Ã¯¤â»ä¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¾§¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶öÁ³¤Ë¤â¤³¤ÎÆü¤ÏËèÇ¯ÅÐ¾ì¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¾¤ÎÅÐÈÄÆü¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«º£ÆüÀèÈ¯¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¸«¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤¬·èÄê¤·¤¿¸å¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤±¤ì¤É¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªÍ§Ã£¤ÈÎý½¬¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡È¶ì¾Ð¤¤¡É¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡£µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼·¯¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£