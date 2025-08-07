¥Þ¡¼·¯º×¤ê¤À¡ªÅÄÃæ¾Âç98Æü¤Ö¤ê1·³Éüµ¢Àï¤Ç3²ó¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¡¡12Ç¯¤Ö¤êÆóÎÝÂÇÊü¤Á¡¢ÀèÀ©¥Û¡¼¥à¥¤¥ó
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬7Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£3²ó¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤ÈºÇ¹â¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5·î1Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë°ÊÍè98Æü¤Ö¤ê¤Î1·³ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏNPBÄÌ»»188¾¡¤Îµå³¦ºÇÇ¯Ä¹Áª¼ê¤Ç¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç2¾¡¤òµó¤²¤Æµå³¦½é¤Î24Ç¯Ï¢Â³¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡Ê45¡Ë¤È¤¤¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤«¤é°ÜÀÒ¸å¡¢²áµî3Àï¤Ï¹ÃÈå¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½é¤á¤Æ´ßÅÄ¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨4»î¹çÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ½é²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢2²ó¤âÎáÏÂ¤Î3´§²¦¡¦Â¼¾å¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É3¼ÔËÞÂà¡£3²ó¤â²¼°ÌÂÇÀþ¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡0¡½0¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿3²ó¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÀÐÀî¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¥·¥ó¥«¡¼¤òº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼ãÎÓ¤Î±¦Èô¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢Àô¸ý¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅÄÃæ¾¤Î°ÂÂÇ¤Ï³ÚÅ·»þÂå¤Î2021Ç¯6·î5Æü¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¿¹²¼¤«¤éÆóÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè1524Æü¤Ö¤êÄÌ»»5°ÂÂÇÌÜ¡£ÆóÎÝÂÇ¤Ï2013Ç¯6·î9Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¸½ºßµð¿Í¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÆâ³¤¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤·¤Æ°ÊÍè4442Æü¤Ö¤êÄÌ»»2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£