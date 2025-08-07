Êì¤ÏÁáÀ¤¤ÎÅÁÀâ¥í¥Ã¥¯²Î¼ê¡¢23ºÐ¥â¥Ç¥ë¤¬Êì¤â²áµî½Ð±é¤Îà¥Õ¥§¥¹½é»²Àïá¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤Ë¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡ÖÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¡×¤ÎÀ¼
¡Ö½é¤Õ¤§¤¹¤Õ¤¸¤í¤Ã¤¯¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¢DJ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë´¢¹þ¤ë¤Á¤¢(23)¤¬Àè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¶á±Æ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½é¤Õ¤§¤¹¤Õ¤¸¤í¤Ã¤¯¡£¤½¤³¤Ç¤â¥·¥å¥¬¥Ï¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë38ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç»àµî¤·¤¿¥í¥Ã¥¯²Î¼ê¤ÎÀîÂ¼¥«¥ª¥ê¤µ¤ó¤È¡¢¥Ñ¥ó¥¯¡¦¥á¥í¥³¥¢¥Ð¥ó¥É¡ÖSOBUT¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢MOTOAKI¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ë´¢¹þ¡£
¡¡´¢¹þ¤ÎÊì¡¢ÀîÂ¼¤µ¤ó¤ÏÀ¸Á°¡¢¥í¥Ã¥¯DJ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÂç´Ó·û¾Ï¤¬¼çºË¤¹¤ëDJ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLONDON NITE¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëDJ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ÖLONDON NITE DJ's¡×¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ2005Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£Êì¡¢ÀîÂ¼¤µ¤ó¤â½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë½é¤á¤Æ»²Àï¤·¤¿´¢¹þ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ë¤Á¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯½é»²Àï¤Ê¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤(¤â¤Ã¤ÈÀîÂ¼¥«¥ª¥ê¤µ¤ó²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê)¡×¡ÖÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡´¢¹þ¤ÎÊì¡¦ÀîÂ¼¤Ï1988Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡ÖZOO¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£91Ç¯¤Î¡ÖÍã¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢99Ç¯¤Ë¡ÖSOBUT¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦MOTOAKI¤È·ëº§¡£01Ç¯¤Ë´¢¹þ¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£04Ç¯¤ËÆý¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¡¢Æ®ÉÂ¡£°ì»þÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢09Ç¯7·î28Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£