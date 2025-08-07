¡ÖÁ´¹ñ¤Ç¤âÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡×¡¡ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ³èÍÑ¤ÇËÉºÒÎÏ¶¯²½¤Ø¡¡»³·Á¡¦Ä¹°æ»Ô¤ÈNTTÅìÆüËÜ¤¬¶¨Äê
ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆËÉºÒÎÏ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Ä¹°æ»Ô¤ÈNTTÅìÆüËÜ¤¬6Æü¡¢Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6Æü¤ÏÄ¹°æ»Ô¤Î¤Û¤«¡¢NTTÅìÆüËÜ¡¢¤½¤ì¤Ë´Ú¹ñ¤ÎIT´ë¶È¡¢¡ÖNAVERCloud¡×¤Ê¤É5¼Ô´Ö¤Ç¶¨Äê¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹°æ»Ô¤ò´Þ¤àÃÖ»òÃÏ°è¤Ï2022Ç¯8·î¤Î¹ë±«¤Ç²ÏÀî¤¬ÈÅÍô¤·¡¢½»Âð¤¬¿»¿å¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÃÏÅÀ¤Ç²ÏÀî¤Î¿å°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«±«¤¬·ã¤·¤¯¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥Çー¥¿¤ò²èÌÌ¾å¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¹°æ»Ô¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤ËÈï³²¤ò»öÁ°¤ËÍ½Â¬¤·¤¿¤êÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÉºÒÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
NTTÅìÆüËÜ¡¦»³¸ýÈ¥À¬¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯ËÜÉôÄ¹¡Ö´±Ì±¤¬»ý¤Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¡¢ºÒ³²¤Ë¶¯¤¯Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£Ä¹°æ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤âÀè¿ÊÅª¤Ê»öÎã¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
Ä¹°æ»Ô¤Ïº£Ç¯ÅÙÃæ¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍÍÑÀ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£