¹â¹»À¸¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¶¥µ»Âç²ñ ¹âÃÎ¹©¶È¹â¹»¤¬¹âÃÎ¸©ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ø¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©Æâ¤Î¹â¹»À¸¤¬¼êºî¤ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Îµ»½Ñ¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤¬¹âÃÎ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
8·î7Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¹âÃÎ¹©¶È¹â¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹â¹»À¸¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¶¥µ»Âç²ñ¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Î¸©Í½Áª¤ò·ó¤Í¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹âÃÎ¹©¶È¤È½ÉÌÓ¹©¶È¤Î2¹»¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥µ»¤Ï¥ê¥â¥³¥ó¤ÇÁàºî¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤È¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤ÆÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¤Î2¼ïÎà¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¡£À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¥³ー¥¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ä»ØÄê¤Î°ÌÃÖ¤ËÊª¤ò±¿¤ÖÀµ³ÎÀ¤ò¶¥¤¦¶¥µ»¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ2025Ç¯4·î¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀ½Â¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¡£
¶¥µ»¤Î·ë²Ì¡¢¹âÃÎ¹©¶È¹â¹»¤¬¹âÃÎ¸©ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢10·î¤ËÊ¡Åç¸©¤Ç³«¤«¤ì¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¶¥µ»Âç²ñ¤Ï¡¢2032Ç¯¤Ë¹âÃÎ¸©¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¸©Æâ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ïº£¸å¡¢»²²Ã¥Áー¥à¤òÁý¤ä¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£