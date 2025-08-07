°ËÅì½ãÌé¡È¥¤¥Ê¥º¥Þ½ãÌé¡É¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¡ª¡©ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤¬¾Ç¤ê¡Ö°ìÈÖ¥À¥á¤è¡ª¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF°ËÅì½ãÌé¡Ê32¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡¡JAPAN¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡È¥¤¥Ê¥º¥Þ½ãÌé¡É¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏDAZN¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL¡¡TIME¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°ËÅì¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤«¤é¡Ö¡È¥¤¥Ê¥º¥Þ½ãÌé¡É¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È°ËÅì¤Î°¦¾Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£°ËÅì¤Ï¡Ö¾¾ÌÚ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡ÆâÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ê¥¤¥Ê¥º¥Þ½ãÌé¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ï¡Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄÉµá¤·¤¿¡£°ËÅì¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¤ËÆâÅÄ»á¤Ï¡Ö¡È¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¡Ä¡É¤Ï°ìÈÖ¥À¥á¤è¡ª¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡È¥¤¥Ê¥º¥Þ½ãÌé¡É¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¤Î¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº»á¤¬°ËÅì¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¶âÈ±¤À¤Ã¤¿È±·¿¤ò¡Ö°ðºÊ¡Ê¥¤¥Ê¥º¥Þ¡Ë¡×¤ËÎã¤¨¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¡£