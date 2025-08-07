VFC¡¢¥¬¥¹¥Ö¥í¡ÖMD9-K¡×9·îÈ¯Çä¡ª MAXIM Defense¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÉÊ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥ÄËþºÜ¤ÇºÆ¸½
¡ÚVFC MAXIM Defense MD9-K GBB (JPver./MD Licensed)¡Û 9·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§80,080±ß
¡¡VFC¤Ï¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¡ÖVFC MAXIM Defense MD9-K GBB (JPver./MD Licensed)¡×¤ò9·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï80,080±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î½Æ´ï¤ª¤è¤ÓÀï½ÑÁõÈ÷¥áー¥«ー¡ÖMAXIM Defense¡×¤Î9x19mmÃÆ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥ë¡ÖMD:9¡×¥·¥êー¥º¤Î¥·¥çー¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖMD:9K¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¬¥¹¥¬¥ó¡£Æ±¼Ò¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖMD Gen.7 SCW¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¤ä¥«¥¹¥¿¥à¥Ï¥ó¥É¥¬ー¥É¡¢¡ÖMD M-LOK¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê·Á¾õ¤Î¡ÖHATEBRAKE¥Þ¥º¥ë¥Öー¥¹¥¿ー¡×¤¬ÉÕÂ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥ß/¥Õ¥ëÀÚÂØµ¡¹½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥¥ã¥Ã¥Á¤È¥Á¥ãー¥¸¥ó¥°¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¥¢¥ó¥Ó»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÏUMAREX/VFC¤Î¡ÖGLOCK 17/18/19¡×¤È¸ß´¹À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖVFC MAXIM Defense MD9-K GBB (JPver./MD Licensed)¡×¾ÜºÙ²Á³Ê¡§80,080±ß Á´Ä¹¡§435/555mm ½ÅÎÌ¡§1,955g ÃÆ´Ý¡§6mm BB Æ°ÎÏ¸»¡§HFC134a¥¬¥¹ ÁõÃÆ¿ô¡§45È¯
Copyrights (C) 2004 All Rights Reserved by VFC Japan