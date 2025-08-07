¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡×31ºÐ¸µNHK¥¢¥Ê¡¢¼ÂËå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌÜ¤À¤±¸«¤Æ¤â»ÐËå¤Ã¤Æ¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¡Ö¤É¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖËå¤µ¤ó¤â¾®´é¡×
¡Ö¾®ÊÁ¤Ç²ÚÔú¡×¤ÊËå¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà(31)¤¬Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á2025¡×¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖËå¤È¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÀ¸¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤óÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ëå¤ÈÌîµå´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌÜ¤À¤±¸«¤Æ¤â»ÐËå¤Ã¤Æ¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë²èÁü¡×¡ÖËå¤µ¤ó¤â¾®´é¤Ç²ÚÔú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¾åÇòÀÐ¤È¤«ÍÂ¼¤È¤«ÅÚ²°¤ß¤¿¤¤¤Ë»ÐËå¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖËå¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£