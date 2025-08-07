Ê¿ÏÂ¼°Åµ¤ËÁª¼ê¤Î»²Îó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡JOC¶¶ËÜ²ñÄ¹¤¬Êý¿Ë¡¢ÍèÇ¯¤«¤é
¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¶¶ËÜÀ»»Ò²ñÄ¹¤¬7Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ËèÇ¯8·î¤Î¹Åç»Ô¤ÈÄ¹ºê»Ô¤Ç¤Î¡Ö¸¶Çú¤ÎÆü¡×¤ÎÊ¿ÏÂ¼°Åµ¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»²Îó¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£6Æü¤Ë¹Åç»Ô¤Î¼°Åµ¤Ë»²Îó¤·¤¿¶¶ËÜ»á¤Ï¡Ö¹±µ×Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦¤³¤È¤¬¸ÞÎØ±¿Æ°¤ÎÃì¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¸ý¤«¤é¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¶¶ËÜ»á¤Ï¡¢JOC¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎ¾¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¡¢¹Åç»Ô¤Ç¤Ï¶¶ËÜ»á¤äÂÀÅÄÍºµ®ÀìÌ³Íý»ö¡¢ÈïÇú2À¤¤ÎÅÏÊÕ¼éÀ®Éû²ñÄ¹¤éÌò°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â»²Îó¤òÂ³¤±¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£