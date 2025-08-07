¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¤¬¹õ»úÅ¾´¹¡¡4¡Á6·î´ü¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡ÊSBG¡Ë¤¬7ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯4¡Á6·î´üÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢½ãÂ»±×¤¬4218²¯±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤Ï1742²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¡£»±²¼¤Î¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òÄÌ¤¸¤¿Åê»ñ»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£4¡Á6·î´ü¤Ç¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¸åÆ£Ë§¸÷ºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCFO¡Ë¤Ï¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä²ÁÃÍ¤òÁý¤ä¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤ÏÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ê¤É¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ê¤É¤È¶¦Æ±¤Ç½Ð»ñ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼»ö¶È¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö½é¤ÎÁÛÄê¤è¤ê¤âÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£