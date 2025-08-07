¡Ö¿´¤«¤é°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¡×ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤¨¤óºá»ö·ï¤Ç·Ù»ëÁí´Æ¤¬¼Õºá ¡Ö¸ø°ÂÉô´´Éô¤ÎÁÜºº»Ø´ø¤¬µ¡Ç½¤»¤º¡×¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¸øÉ½
²½³Øµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤Î¤¨¤óºá»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¡ÖÁÜºº»Ø´ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¸¡¾Ú·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¡¢·Ù»ëÁí´Æ¤¬¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¼Õºá²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À·Ù»ëÄ£¤Î¥È¥Ã¥×¡áÇ÷ÅÄÍµ¼£·Ù»ëÁí´Æ¡£
¡ÖÁÜºº¤Î´ðËÜ¤ò·ç¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹µÁÊ¿³È½·è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿ÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤Î¼ÒÄ¹¤é3¿Í¤Ï2020Ç¯¡¢·³»öÅ¾ÍÑ¤Ç¤¤ëÊ®Ì¸´¥Áçµ¡¤òÃæ¹ñ¤Ê¤É¤ËÉÔÀµÍ¢½Ð¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¸øÈ½Ä¾Á°¤Ëµ¯ÁÊ¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤È¤È¤â¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÁêÅèÀÅÉ×¤µ¤ó¡ÊÅö»þ72¡Ë¤Ï¡¢¸ûÎ±Ãæ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°ß¤¬¤ó¤¬¸¶°ø¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿²ñ¼Ò¤Î¸ÜÌä¤ÎÊý¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¤´°äÂ²¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ·ïÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿Âç¤Ê¤´¿´Ï«¡¢¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
Ç÷ÅÄ·Ù»ëÁí´Æ¤Ï¤³¤¦ÄÄ¼Õ¤·¤¿¤¢¤È¡¢10ÉÃ°Ê¾å¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¸¡¾Ú¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤â¤¤ç¤¦¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÏÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿³°»ö1²Ý¤¬¸ø°ÂÉôÄ¹¤ËÊó¹ð¤·¡¢»Ø´ø¤ò¼õ¤±¤ë·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¸ø°ÂÉôÄ¹¤é´´Éô¤Ø¤ÎÊó¹ð¤¬·Á³¼²½¤·¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë´´Éô¤é¤¬ÁÜºº»Ø´ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢Åö»þ¤Î¸ø°ÂÉôÄ¹¤é´´Éô¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿µ²±¤â¤Ê¤¤¤·¡¢»Ø¼¨¤ò¤·¤¿µ²±¤â¤Ê¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÜºº¤Î¸½¾ì»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿·¸Ä¹¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ö·ï¤Î¸¡µó¤òÂè°ì¤ËÀÑ¶ËÊý¸þ¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¡¢ÁÜººÊý¿Ë¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¾Ã¶ËÍ×ÁÇ¤Ë½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤òÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢Åö»þ¤Î·¸Ä¹¤Ï¡Ä
¡ÖÅö»þ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÜºº°÷¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¸¡¾Ú¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¸½¾ì¤ÎÆ°¤¤ËÁÈ¿¥¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤é¤ì¤º¡¢µ°Æ»½¤Àµ¤ò¿Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡Åö¶É¤ÏÅö»þ¤Î¸ø°ÂÉô¤ÎÁÜºº´´Éô¤é19¿Í¤ò°ìÀÆ¤Ë½èÊ¬¤ä¡Ö½èÊ¬ÁêÅö¡×¤È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âà¿¦¤·¤¿Åö»þ¤Î³°»ö1²ÝÄ¹¤Ï·±²ü½èÊ¬ÁêÅö¡¢Åö»þ¤ÎÃ´Åö´ÉÍý´±¤È·¸Ä¹¤Ï¸ºµë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬ÁêÅö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ø°ÂÉô¤Ë½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡Ä£ºÎÍÑ¤Î´´Éô¤â½èÊ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢¸ø°ÂÉô¤ËÁÜºº°÷¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ä°Õ¸«¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ëÉô½ð¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¹â¸¡¤â¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¡Ö·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤ËÂÐ¤·¡¢Î©·ï¤ËÉÔÍø¤Ê¾Úµò¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
