¡Úºå¿À¡Û¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥ó¥È¤ä¡×ÀèÈ¯¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿Í¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ð¥ó¥È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡¡ºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-ºå¿À(7Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£
1ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó¡¢°Ë¸¶Åê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Å¨ÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿°Ë¸¶Åê¼ê¤Ï¡¢¸«»öÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤òÀ®¸ù¡£
¤½¤Î¸å¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤È¤·¡¢ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬À¸´Ô¡£°Ë¸¶Åê¼ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ç2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö°Ë¸¶¤³¤ì¤Ï¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥ó¥È¤ä¡×¡Ö°Ë¸¶¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥ó¥È¤ä¡£¤ª¡¼¤ó¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£