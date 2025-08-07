±º¾åÅ·¼çÆ²¤Î¾âÉü¸µ¡¢9Æü¤Ë¶Á¤¯¡¡¸¶Çú³«È¯·×²è´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¹¤é¶¨ÎÏ
¡¡Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿±º¾åÅ·¼çÆ²¡Ê±º¾å¶µ²ñ¡Ë¤Î¾â¤¬¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¿®ÅÌ¤ÎÈïÇú2À¤¤ä¸¶Çú³«È¯¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó·×²è¡×¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿°å»Õ¤ÎÂ¹¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉü¸µ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÏÂ²ò¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈïÇú80Ç¯¤È¤Ê¤ë9Æü¡¢¸¶Çú¤¬¤µ¤¯Îö¤·¤¿¸áÁ°11»þ2Ê¬¤ËÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±º¾å¶µ²ñ¤ÎµìÅ·¼çÆ²¤Ï1945Ç¯8·î9Æü¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤Ç¼º¤ï¤ì¡¢Âç¾®1ÂÐ¤¢¤Ã¤¿¾â¤Î¤¦¤Á¾®¾â¤¬ÂçÇË¡£Àï¸å¤ËºÆ·ú¤µ¤ì¤¿Æó¤Ä¤Î¾âÏ°¤Ë¤Ï¡¢Âç¾â¤Î¤ß¤¬¤Ä¤ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Éü¸µ¤ò¼çÆ³¤·¤¿ÊÆ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÂç¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¶µ¼ø¡Ê62¡Ë¤Ï¸¶Çú³«È¯·×²è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿°å»Õ¤ÎÂ¹¡£¿®ÅÌ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹Åç¤äÄ¹ºê¤ÎÈï³²¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£