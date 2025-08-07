Ê¡²¬½Ð¿Èà80¡ìs¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥ÈáÇúÃÂ¡ªºÇ¿·3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÀ¤Âå¤Ç¤¹!²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¡Ö²æ¤¬ÀÄ½Õ»þÂå¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ¾Á°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Ï¾¼ÏÂ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¡¡
¡¡80Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿Ê¡²¬½Ð¿È¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë3¿Í¤¬¡¢¿·¤¿¤ËàÊ¡²¬80's¥¢¥¤¥É¥ëá¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¡£¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Î¼ê¤Î¿¿Íþ»Ò(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¸½ºß¤Ï°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÆ£°æ°ì»Ò(ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È)¡¢¤½¤·¤ÆÅÄÃæµ×Èþ(Ê¡²¬¸©ÄÇÅÄÄ®½Ð¿È)¤Î3¿Í¡£¿¿Íþ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡5·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿¿Íþ»Òa Go!Go!¥¢¥¤¥É¥ë¥Ê¥¤¥È¡×¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®¤¬È¯É½¡£¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ¯É½ ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾!·èÄê! ¡ÁÊ¡²¬80's¥¢¥¤¥É¥ë ¡Á¥Þ¡¼¥¯·(¥Þ¡¼¥¯¥¹¥ê¡¼)¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¿Íþ»Ò¤Î¡Ø¿¿¡Ù¡¢°ì»Ò¤Î¡Ø°ì¡Ù¡¢µ×Èþ¤Î¡Øµ×¡Ù°ìÊ¸»ú¤Å¤Ä¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥¯!°ì»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ø°ì¡Ù¤ò¿¤Ð¤·ËÀ¤Ë¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê!¤Ç¤·¤¿¡£ÅÄÃæµ×Èþ¡¢Æ£°æ°ì»Ò¡¢¿¿Íþ»Ò¡¢»°¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥ê¡¼III¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Þ¡¼¥¯III(¥Þ¡¼¥¯¥¹¥ê¡¼)¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«¡Ä¤¢¤Î¡¢ÍÌ¾¼Ö(¥Þ¡¼¥¯¶)¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë»ä¤¿¤ÁÀ¤Âå¤Ë¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó!¡×¤È¡¢¿¿Íþ»Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤¬¡Ö¥Þ¡¼¥¯·¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁá¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÀ¤Âå¤Ç¤¹!²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿²û¤«¤·¤¤Êý¡¹¤Ç¤¹¤Í!²æ¤¬ÀÄ½Õ»þÂå¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ¾Á°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³èÌö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¥¤¥«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Íþ»Ò¤Ï1986Ç¯¤Ë¡Ö»äÀ±ÅÁÀâ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£3ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ´Èô¹Ô¡×¤ÏÂè28²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï83Ç¯¤ÎÂè8²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤ÇÍ¥¾¡¡£Íâ84Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ÏµÆÃÓÅí»Ò¡¢²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¡¢²¬ÅÄÍ´õ»Ò¤é¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï85Ç¯¤ËTBS¥É¥é¥Þ¡ÖËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½àÍ¥¾¡¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè2¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÍ§Ã£Ìò¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Íâ86Ç¯¤Ë¡Ö²Æ¡¦ÂÎ¸³Êª¸ì2¡×¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£¼çÂê²Î¤Î¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£