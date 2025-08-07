¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ãå¤Æ¤Þ¤¹¡×à¸Â³¦¥·¥ç¥Ã¥Èáº´ÅÄ¿¿Í³Èþ¤Î¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥ÉÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤À!¤½¤¦¸«¤¨¤Þ¤¹!¡×¤ÎÀ¼
¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î...
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Îº´ÅÄ¿¿Í³Èþ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ãå¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Í§¿Í¤È¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£Í§¿Í¤Î¸ª¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤Ã¤¿º´ÅÄ¤ÎÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÃå¤ÏÀäÌ¯¤Ë±£¤ì¤Æ±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²¿¤âÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê¾å¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤Þ¤ÇwwwºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤À!¤½¤¦¸«¤¨¤Þ¤¹!¡×¡ÖÈ©¤â´é¤â¤Þ¤ÀÀäÂÐ20Âå¡£·ÝÇ½¿Í¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ª¤«¤·¤¤¡£ºÇ¶¯¤Î°äÅÁ»Ò¤«²áµî¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£