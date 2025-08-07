·Ù»¡´±¤âÍÙ¤ë¤¼¤è¡ª¹âÃÎ¸©·Ù¤¬Ìó50Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Ë»²²Ã¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©·Ù¤¬¡¢¸©Ì±¤Ø¤Î¥¤¥áー¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤í¤¦¤Èº£Ç¯¤Î¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Ç¤ª¤è¤½50Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
8·î1ÆüÍ¼Êý6»þ¤¹¤®¡£¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¤Î¸©·Ù»¡³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç¤è¤µ¤³¤¤ÌÄ»ÒÍÙ¤ê¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤à¤Î¤Ï¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤ä¿¦°÷¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ56¿Í¤Ç¤¹¡£
¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤¬¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤ÇÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï1974Ç¯¤ÎÂè21²ó¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë51Ç¯¤Ö¤ê¡£¥¤¥áー¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¹Êó³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¸©·Ù²»³ÚÂâ¤Î±éÁÕ¤äµ¡Æ°Ââ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤è¤µ¤³¤¤ÌÄ»ÒÍÙ¤ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍÙ¤ë¤Î¤Ï8·î10ÆüÄÉ¼ê¶ÚËÜÉô¶¥±é¾ì¤Î±éÉñ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î20Ê¬´Ö¤Ç¾ì½ê¤Ï¡¢ÄÉ¼ê¶ÚÀ¾µÍ¡¢Æ£ÊÂ¸ø±à¤È¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Î¤½¤Ð¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Ìó50Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¸©·Ù¤Î¤è¤µ¤³¤¤ÌÄ»ÒÍÙ¤ê¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï8·î10Æü¤Î¸á¸å0»þ50Ê¬¤«¤é¸á¸å1»þ10Ê¬¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£