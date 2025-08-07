¡ÈÀ¤³¦°ì²á¹ó¡É¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥À¥«ー¥ë¥é¥êー¡×¤ÎÀ°È÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»³·Á»Ô¤ÎÃËÀ¤¬»²²Ã¡¡¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÌ´¡×°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë
ËèÇ¯1·î¡¢ÃæÅì¤Î¹ñ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥À¥«ー¥ë¥é¥êー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤Î¥ª¥Õ¥íー¥É¥ìー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦°ì²á¹ó¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥ìー¥¹¤Ë¡¢»³·Á»Ô¤Î¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÃËÀ¤¬À°È÷¤Ê¤É¤ÎÃ´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥«ー¥ë¥é¥êー¤Ï¡¢ÃæÅì¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤òÉñÂæ¤Ë2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æº½ÇùÃÏÂÓ¤Ê¤É¤òÁö¤ë¼«Æ°¼Ö¥ìー¥¹¤Ç¡¢À¤³¦°ì²á¹ó¤Ê¥ª¥Õ¥íー¥É¥ìー¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¤³¤Î¥À¥«ー¥ë¥é¥êー¤Ë¼Ö¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ö¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»³·Á»Ô¤ÎÀ¾ÅìËÌÆüÌî¼«Æ°¼Ö¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÅÄÂôÀµÏÂ¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÅÄÂô¤µ¤ó¤Ï¾±ÆâÄ®½Ð¿È¤Ç¡¢2012Ç¯¤ËÀ¾ÅìËÌÆüÌî¼«Æ°¼Ö¤ËÆþ¼Ò¡£¸Î¾ã¤·¤¿¼Ö¤Î½¤Íý¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢À°È÷¤Îµ»½Ñ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÌî¼«Æ°¼Ö¤Ï¥À¥«ー¥ë¥é¥êー¤Ë¥Áー¥à¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÆüÌî¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ°È÷»Î6000¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢1µé¤ÎÀ°È÷»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä200¿Í¤À¤±¤¬¡¢¥À¥«ー¥ë¥é¥êー¤Ø¤Î»²²Ã¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂô¤µ¤ó¤Ïº£²ó¡¢¶¹¤Ìç¤ÎÁª¹Í²ñ¤ò·Ð¤Æ¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯3¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÅìËÌÆüÌî¼«Æ°¼Ö¡¦ÅÄÂôÀµÏÂ¤µ¤ó¡Ö¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Î»Å»ö¤ò100¥Ñー¥»¥ó¥È¤ä¤êÀÚ¤ë¡£¥Áー¥à¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¥ìー¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤Î¼Ö¤Ç¤¹¡£¥ìー¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¼Ö¤Ï¥Áー¥à¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤¬1¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ìー¥¹ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢1Æü500¥¥í°Ê¾å¤Ç¤³¤Ü¤³¤Îº½ÇùÃÏÂÓ¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÆü¥ìー¥¹¸å¤Ë¥¿¥¤¥ä¤Î¸ò´¹¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÀ°È÷¡¢ÅÀ¸¡¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²á¹ó¤Ê´Ä¶¤òÁö¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¤ÎÀ°È÷¤¬¥Áー¥à¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç»ö¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¾ì¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¡¢¤ª¤è¤½40Âæ¤¬½Ð¾ì¤·¡¢È¾Ê¬°Ê¾å¤Î25Âæ¤¬¥ê¥¿¥¤¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¡ÖÆüÌî¼«Æ°¼Ö¡×¥Áー¥à¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·34²óÏ¢Â³¤Ç´°Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¾ì¤¹¤ëÆüÌî¥Áー¥à¥¹¥¬¥ï¥é¡¦¿û¸¶¾È¿Î¤µ¤ó¡ÖÀ°È÷¤Ç¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤ÈÁö¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀµ³Î¤µ¤¬Âç»ö¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂÐ±þÎÏ¤â½ÅÍ×¡£¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¤è¤ê¾å°Ì¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
ÅÄÂô¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤¹¤Ç¤ËÅìµþ¤Ç¥Áー¥à¤È¹çÎ®¤·¡¢¥ìー¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æµ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥«ー¥ë¥é¥êー¤ÏÍèÇ¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2½µ´Ö¤Î²á¹ó¤Ê¥ìー¥¹¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£