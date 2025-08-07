2025Ç¯Ãæ¹ñÅÔ»Ô¥È¥Ã¥×100ÈÖÉÕ¡¢º£Ç¯¤âËÌµþ¤È¾å³¤¤¬¥È¥Ã¥×2¡¢¹º½£¤¬½é¤Î4°Ì
2025Ç¯Ãæ¹ñÅÔ»Ô¥È¥Ã¥×100¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬6Æü¡¢¾å³¤»Ô¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²ÚÆÜ·ÐºÑ¸¦µæ±¡¤¬15Ç¯¤«¤é11Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñÅÔ»Ô¥È¥Ã¥×100¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¡£º£Ç¯¤âËÌµþ¤È¾å³¤¤¬¥È¥Ã¥×2¤ËÎ©¤Á¡¢¹º½£¤Ï½é¤á¤Æ4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÁ°Ç¯¤ÎGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ËÁí³Û¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×115°Ì°ÊÆâ¤Ë¤¢¤ëÃÏµé»Ô¡Ê¾Ê¤È¸©¤ÎÃæ´Ö¤Ë¤¢¤ë¹ÔÀ¯Ã±°Ì¡Ë°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢³ÆÅÔ»Ô¤Î¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¡ÊGDP¡¢ÃùÃß¡¢ºâÀ¯¼ýÆþ¡Ë¤È¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¡Ê´Ä¶¡¢²Ê³Ø¶µ°é¡¢Ê¸²½¡¢±ÒÀ¸¡Ë¤òÁí¹ç¥¹¥³¥¢¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢¾å°Ì100ÅÔ»Ô¤òÆ±Ç¯ÅÙ¤ÎÃæ¹ñÅÔ»Ô¥È¥Ã¥×100¤ËÁª½Ð¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ËÌµþ¡¢¾å³¤¡¢¿¼¥»¥ó¡¢¹º½£¡¢¹½£¡¢Æîµþ¡¢ÁÉ½£¡¢Éð´Á¡¢À®ÅÔ¡¢½Å·Ä¤¬¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ê¡¢11¡Á20°Ì¤Ë¤ÏÅ·ÄÅ¡¢Ç«ÇÈ¡¢ÀÄÅç¡¢Ìµ¼â¡¢ºÑÆî¡¢¹çÈî¡¢Ä¹º»¡¢À¾°Â¡¢Ê¡½£¡¢Å¢½£¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¹º½£¤Ï¹½£¤ò¾å²ó¤ê¡¢½é¤Î¥È¥Ã¥×4Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ç«ÇÈ¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê°ì¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢ÀÄÅç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¹çÈî¤Ï°ì¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢Ä¹º»¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£À¾°Â¤ÏÆó¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢Ê¡½£¡¢Å¢½£¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢½åµÁ¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡¢ÜÀÎÓ¤Ï½ç°Ì¤Î¾å¾º¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤ÅÔ»Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÎµ´ä¡¢ÄÃ¹¾¤Ï½ç°Ì¤ÎÄã²¼¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤ÅÔ»Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉË½£¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×100¤ËÊÖ¤êºé¤¡¢100°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Ìø½£¡¢»°ÌÀ¡¢µö¾»¤Ï¥È¥Ã¥×100·÷³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾ÊÊÌ¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹¾ÁÉ¡Ê13¡Ë¡¢»³Åì¡Ê13¡Ë¡¢¹Åì¡Ê8¡Ë¡¢Þ¶¹¾¡Ê8¡Ë¡¢Ê¡·ú¡Ê7¡Ë¤Ç¾å°Ì5°Ì¤òÀê¤á¡£ÅÔ»Ô¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥óÎ¨¤Ç¤Ï¡¢¹¾ÁÉ¡Ê100¡ó¡Ë¡¢»³Åì¡Ê81¡¥25¡ó¡Ë¡¢Ê¡·ú¡Ê77¡¥78¡ó¡Ë¡¢Þ¶¹¾¡Ê72¡¥73¡ó¡Ë¡¢²ÏËÌ¡Ê54¡¥55¡ó¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×5¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÅìÉôÃÏ°è¤¬58ÅÔ»Ô¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÃæÉôÃÏ°è¤Ï22ÅÔ»Ô¡¢À¾ÉôÃÏ°è¤Ï16ÅÔ»Ô¡¢ÅìËÌÃÏ°è¤Ï¤ï¤º¤«4ÅÔ»Ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¥È¥Ã¥×100¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÎÅÄ¶Ç¹È¡Ê¥Æ¥£¥¨¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥Û¥ó¡Ë»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÅìÉôÃÏ°è¤ÎÅÔ»Ô¤Ï¥È¥Ã¥×100¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯¡¢Ãæ¡¦À¾ÉôÃÏ°è¤ÈÅìËÌÃÏ°è¤ÎÅÔ»Ô¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¾®¤µ¤¯¡¢ÃÏ°è´Ö¤Î³Êº¹¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸²Ãø¤Ç¡¢º£¸å¤âÃÏ°è´Ö¤Î¶Ñ¹Õ¤¢¤ëÈ¯Å¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë