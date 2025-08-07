1961Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î½÷À¤ÇÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¡£65ºÐ¤«¤é¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î65ºÐ¤«¤é¤ÎÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï»Ùµë¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â¤Î²ÃÆþµÏ¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ç¯¶â³Û¤¬ºÆ·×»»¤µ¤ì¡¢¡ÖÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡×¤È¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÌ¤²ÃÆþ´ü´Ö¤äÌ¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ëþ³Û¤Î83Ëü1700±ß¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£Ì¤Ç¼´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¸º³Û¤µ¤ì¤¿Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤âÆ±»þ¤ËÇ¼ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÁÌä¼Ô¤¬20ºÐ¤«¤é²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÌ¤Ç¼¤Ê¤¯Ç¼ÉÕ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢60ºÐ¤Þ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢65ºÐ¤«¤éÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤È¤·¤Æ83Ëü1700±ß¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ÎËþ³Û¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎµëÍ¿¤ä¡¢²ÃÆþ´ü´Ö¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆºÆ·×»»¤µ¤ì¤¿Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤ò¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤Î¸«¹þ³Û¤äÇ¼ÉÕÍúÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡Ù¡Ø¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¡Ù¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Q:1961年2月生まれの女性で特別支給の老齢厚生年金を受給。65歳からもらえる年金はどのくらい?「1961年2月生まれの女性で特別支給の老齢厚生年金をもらっています。65歳からもらえる年金はどのくらいですか? 教えてください」(匿名希望)
A:65歳からは、国民年金に未加入期間や未納期間がない場合、老齢基礎年金を満額の83万1700円(令和7年度)受け取ることができます。さらに、65歳までの厚生年金の加入記録に基づいて再計算された老齢厚生年金も支給されます特別支給の老齢厚生年金とは、受給要件を満たした人が、65歳になるまでもらえる年金になります。質問者は1961年(昭和36年)2月生まれの女性ですので、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金の加入期間が1年以上あると、62歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。
