Ãæ¹ñ¡¦EU¤¬ÃÏÍýÅªÉ½¼¨À½ÉÊ¤ÎÁÐÊý¸þ»Ô¾ì»²Æþ¤ò²ÃÂ®¡¢Ì±À¸ÉÊ¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¿ä¿Ê

Ãæ¹ñ¤È²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤ÏÇ¯½é°ÊÍè¡¢Î¾¼Ô¤ÇÄù·ë¤·¤¿ÃÏÍýÅªÉ½¼¨¡ÊGI¡Ë¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯GI¥Þ¡¼¥¯ÂÐ¾Ý»ºÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤¬Áý¤¨¡¢ÉÊÌÜ¤ÏÇÀ»ºÊª¡¢¼ê¹©·ÝÉÊ¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ë¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¡¦EU ¤ÎGI¥Þ¡¼¥¯ÂÐ¾Ý»ºÉÊ¤ÎÁê¸ßÇ§¾Ú¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó»º¥Ó¡¼¥ë¡¢Ãæ¹ñËÌÀ¾Éô¤Î¿·áÅ¥¦¥£¥°¥ë¼«¼£¶è¥È¥ë¥Õ¥¡¥ó»º´³¤·¥Ö¥É¥¦¤Ê¤É¤ÎÉÊÌÜ¤Ï¥Õ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Î»Ô¾ì¤Ç¤è¤ê¹â¤¤¿å½à¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¤½£¡¦Ãæ¹ñ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¡¦È¯Å¸Íý»ö²ñ¤Îß¯Ë¯Íý»öÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÏGI¥Þ¡¼¥¯À½ÉÊ¤ÎÍý²ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÀ½Â¤µ»½Ñ¡¢Ê¸²½¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¡¢GI¥Þ¡¼¥¯¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤ÈEU´Ö¤ÎGI¥Þ¡¼¥¯ÂÐ¾Ý»ºÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤ÎÃÊ³¬¤ÇÁÐÊý¤Ï¡¢GI¥Þ¡¼¥¯ÂÐ¾Ý»ºÉÊ¥ê¥¹¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ³ÈÂç¤·¡¢ÃãÍÕ¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Ê¤É¹ñÌ±À¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤À½ÉÊ¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÁê¼êÂ¦»Ô¾ì¤Ø¿Ê½Ð¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢É¸½àÂÎ·Ï¤Î¶¦Æ±À©Äê¤ò¶¯²½¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¾ÃÈñ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë