¤ªÂ·¤¤¤Î¥·¥ã¥Ä¤ÇÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÔ¢¸÷¿¿Ìí(¸µ¾®ÎÓËãÌí¡¢46)¤ÎÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡ÖÁáÂ®¡ª¡ØÅ·»È¤ÎÎØ¤¬¡ª¡ª¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤ÈË«¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤ÆÉ×¤ÇÀ°ÂÎ»Õ¤ÎÔ¢¸÷¶ã¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÂ·¤¤¤Î¹õ¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤·¤¿2¿Í¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á2¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¡×¡ÖËãÌí¤µ¤ó¡¡²Ä°¦¤¤¡¼¤Ã¡×¡Ö¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¤Í¤Ã¤Ã¡×¡ÖËãÌí¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÈ±¤¬¥È¥¥¥ë¥ó¥È¥¥¥ë¥ó¡×¡ÖËãÌí¤µ¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÈþ¿Í¤ÇåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Ìí¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËTBS¤ËÆþ¼Ò¡£09Ç¯¤ËÂà¼Ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿Íµ¤¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£18Ç¯¤ËÔ¢¸÷¤µ¤ó¤È·ëº§¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿É÷·Ê¤ä¥´¥ë¥Õ¤ÎÎý½¬»Ñ¡¢¿©»ö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É×ÉØ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£