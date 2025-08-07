¡Ö½é¤´ÈÓ¤ÎÍâÆü¤Ë¤â¤¦²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×»³ËÜºÌà10ºÐº¹¤ÎºÇ¶¯2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥á¥í¥á¥í¡Ö10ºÐ°ã¤¤¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×
10ºÐº¹¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µ¡ÖNMB48¡×¤Î»³ËÜºÌ(32)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¡Ö¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¡×¤ÎóîÆ£¤Ê¤®¤µ(22)¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤´ÈÓ¤ÎÍâÆü¤Ë¤â¤¦²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤ÆLINEÍè¤Æ(¤¨¡¢Èà½÷¡©)¡¡¤Þ¤¿¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥¹¥Ñ¥óÃ»¤á¤Ê¡¼¤¿¤ó¡¡Ç¯Îð10°ã¤Ã¤Æ¤â°Õ³°¤È¢«ÏÃ¤Ã¤Æ¹ç¤¦¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢óîÆ£¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö10ºÐ°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ºÌ¤Á¤ã¤ó¤â¼ã¤¤¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡Á¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¡¢¡¢¡×¡Ö²Ä°¦¤¤Ëå¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£