48ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯Ã£¾ã³²¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¿ÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤à¤º¤«¤·¤¤¢
¡ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤à¤º¤«¤·¤¤¡Ù¡ÊÀÄ»³¤æ¤ß¤³¡§Ê¸¡¢ºÙÀîìº¡¹¡§Ì¡²è/½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û
¡ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤à¤º¤«¤·¤¤¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡È¯Ã£¾ã³²¤Ë¤è¤ëº¤¤ê¤´¤È¤ä¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¾ì¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÌ¡²è²È¡¦ºÙÀîìº¡¹»á¤È¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÜÅª¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òºî¤Ã¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÀÄ»³¤æ¤ß¤³»á¡£ÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤¹¤ë¾ì¤òºî¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï¡© ¥ª¡¼¥×¥ó¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¤äÅö»ö¼Ô¸¦µæ¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤¹¡¢Ê¹¤¯¾ì¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÁêÃÌ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬ÄÖ¤ë¡ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤à¤º¤«¤·¤¤¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤à¤º¤«¤·¤¤¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡È¯Ã£¾ã³²¤Ë¤è¤ëº¤¤ê¤´¤È¤ä¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¾ì¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÌ¡²è²È¡¦ºÙÀîìº¡¹»á¤È¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÜÅª¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òºî¤Ã¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÀÄ»³¤æ¤ß¤³»á¡£ÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤¹¤ë¾ì¤òºî¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï¡© ¥ª¡¼¥×¥ó¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¤äÅö»ö¼Ô¸¦µæ¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤¹¡¢Ê¹¤¯¾ì¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÁêÃÌ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬ÄÖ¤ë¡ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤à¤º¤«¤·¤¤¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£