¡ØÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÅ¸¡Ù¥×¥ì¥¹¸þ¤±ÆâÍ÷²ñ¤ò¼Â»Ü¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼Ìó300¿Í¤ÎÎ©Áü¤â¡¡¥¥¸¥Ö¥é¥¶¡¼¡¢¹â¿ÈÄ¹¤¹¤®¤Æ¡È¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¡É
¡¡1975Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤«¤éºÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Þ¤Ç¡¢50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÎò»Ë¤òÌÖÍå¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ØÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÅ¸¡Ù¤¬¡¢¤¢¤¹8Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç¤Î20Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥×¥ê¥º¥à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¡£7Æü¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎòÂå¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ300¿Í¤¬Âç½¸·ë¡ª¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¥¥ã¥¹¥È¤ÈÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¼Â¸½
¡¡Å¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î³Æ»þÂå¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»£±Æ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¾®Æ»¶ñ¤ä°áÁõ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ê¤ÉÌó1000ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î°áÁõ¤ÎÅ¸¼¨¡£¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î²¦ÍÍ¤¿¤Á¤Î°áÁõ¤ä¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ì¥Ã¥É¤Î°áÁõ¡¢¡Ø»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÎÎõ²ÐÂç»ÂÅá¤Ê¤É¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬»È¤Ã¤¿Éð´ï¤Ê¤É¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¶²ÎµÀïÂâ¥¸¥å¥¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¥Ð¥ó¥É¡¼¥é¡¢¡Ø±ê¿ÀÀïÂâ¥´¡¼¥ª¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¥±¥¬¥ì¥·¥¢¤Ê¤ÉÎòÂå¤Î½÷ÀÅ¨´´Éô¤Î°áÁõ¤äÅ¨´´Éô¡¢ÀïÆ®°÷¤ÎÎ©Áü¤â¡£ÀïÆ®°÷¤ÎÎ©Áü¤Ï¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¨´´Éô¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÁ´Àï»Î¤ÎÎ©ÁüÅ¸¼¨¡×¤â¡£Ìó300¿Í¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬½¸·ë¤¹¤ë°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¡ÖÁ´°÷Âç½¸¹ç¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢50¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÅ¸¡×¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Î¥¥¸¥Ö¥é¥¶¡¼¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¹â¿ÈÄ¹¤Ë¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¡È¤é¤·¤¤¡É¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
