¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤ËÁý»º¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×À¯ÉÜ¤ÎÊÆÁý»ºÊý¿Ë¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÏÁý»º¤Ë¤Ï´Ä¶À°È÷¤¬É¬Í×¤È¤ÎÇ§¼±¡Ê»³·Á¡Ë
À¯ÉÜ¤¬¡¢ÊÆ¤òÁý»º¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¤¤ç¤¦¡¢À¸»º¼Ô¤Î¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Áý»º¤¹¤ë¤Ë¤Ï´Ä¶À°È÷¤¬É¬Í×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¡Ö¼ÂºÝÀ¸»º¼Ô¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤È¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éÁý»º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤ËÁý»º¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
À¯ÉÜ¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¡Ê£µÆü¡Ë¡¢¥³¥á¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ÎÍ×°ø¤ÏÊÆÉÔÂ¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¡¢Áý»º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤ÇµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÁý»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸»º¸½¾ì¤«¤é¤Ï´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤êÊÆ²Á¤Î²¼Íî¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢¥³¥á¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÁý»º¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ä¶À°È÷¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÂ¼ÃÎ»ö¡ÖÊÆ¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤âÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¸å·Ñ¼Ô¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶À°È÷¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡ÊÁý»º¤¬¡Ë²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¸©¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤ËÊÆ¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤òµá¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£