¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û½é²ó¤Ë£³ÅÀ¤òÀèÀ©¡ªº´ÌîÅ¬»þÂÇ¡¡¥Ó¥·¥¨¥ÉÌîÁª¡¡µþÅÄ²¡¤·½Ð¤·¡ª
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á¡½¹Åç¡Ê£·Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤¬½é²ó¤«¤éÇúÈ¯¤·¡¢°ìµ¤¤Ë£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡³á¸¶¤Î±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡¢²ÜÌ¾¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ç½é²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éº´Ìî¤¬¿¹¤ÎÄ¾µå¤òº¸Êý¸þ¤ËÎ®¤·ÂÇ¤Á¤·¤¿¡£º¸Íã¼ê¤ÎÁ°¤ËÍî¤Á¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤Î³á¸¶¤¬À¸´Ô¤·ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯µÜºê¤Î±¦Èô¤Ç²ÜÌ¾¤Ï»°ÎÝ¤Ë¿ÊÎÝ¡£¤Ê¤ª£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¤ÎÂÇµå¤ò½èÍý¤·¤¿¿¹¤¬¥°¥é¥Ö¥È¥¹¡£ËÜÎÝ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿²ÜÌ¾¤¬À¸´Ô¤·¡¢£²ÅÀÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡ÊµÏ¿¤ÏÅê¼ê¤ÎÌîÁª¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë»³ËÜ¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç£±»àËþÎÝ¡¢µþÅÄ¤¬²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤òÁª¤Ó£³ÅÀÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£