¡Úµð¿Í¡Û£³¤«·î¤Ö¤ê¤Ë£±·³ÀèÈ¯¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤¬£³²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¡ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥à½é¥Ò¥Ã¥È
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÏÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌó£³¤«·î¤Ö¤ê¤Ë£±·³¤ÇÀèÈ¯¡££³²ó¤Þ¤Ç£±¿Í¤ÎÁö¼Ô¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±²ó¤ÏÂÀÅÄ¸¸ã³°Ìî¼ê¤ÈÃæÈô¡¢´äÅÄ¹¬¹¨³°Ìî¼ê¤òÍ·¥´¥í¡¢Æâ»³ÁÔ¿¿Êá¼ê¤òÆó¥´¥í¤È£¶µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà¡££²²ó¤Ï£´ÈÖ¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²ó¤â£³¿Í¤ÇÍÞ¤¨¡¢£³²ó¤â£³¿Í¤Ç¥Ô¥·¥ã¥ê¤ÈÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤Ï£³²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢£´£µºÐ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤«¤é¥Á¡¼¥à½é¥Ò¥Ã¥È¤ò¤Ê¤ëº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¡¡°ÜÀÒ¸å£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¤Î½é°ÂÂÇ¤Ç¡¢³ÚÅ·»þÂå¤Î£²£±Ç¯£¶·î£µÆü¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë°ÊÍè¡¢£Î£Ð£ÂÄÌ»»£µËÜÌÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£