ÀÖÀ¾¿Î¡¢£±£±¡¦£¸³«ºÅ£Ë£Á£Ô¡Ý£Ô£Õ£Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö½Ð¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡×
¡¡¸µ¡Ö£Ë£Á£Ô¡Ý£Ô£Õ£Î¡×¤ÎÀÖÀ¾¿Î¤¬£·Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££±£±·î£¸Æü¤Ë³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿£Ë£Á£Ô¡Ý£Ô£Õ£Î¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡Ö£Â£ò£å£á£ë¡¡£ô£è£å¡¡£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¡×¡ÊÀéÍÕ¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ö£Ê£é£ð£ó¤Ø¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö£Ë£Á£Ô¡Ý£Ô£Õ£Î¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ¾¤Ï£³·î£³£±Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿£Ë£Á£Ô¡Ý£Ô£Õ£Î¤Ë£±£°Ç¯¤Þ¤Ç½êÂ°¡£²ò»¶Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¡É£Ë£Á£Ô¡Ý£Ô£Õ£Î¡È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡££Ë£Á£Ô¡Ý£Ô£Õ£Î¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢£È£ù£ð£è£å£î¤Î³§ÍÍ¡¢°ìÃ¶¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¤½¤ì¤Ç¤âÌÀÆü¤ÏÍè¤ä¤¬¤ë¤â¤ó¤Ç¡¡¤µ¤¡»Ï¤á¤è¤¦¤«¡¡¡ô»Ï¤Þ¤ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£