¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¥Ï¥Á¥í¥¯¡×!? ºÇ¿·¥µ¥á¡õ¥Ä¥ë¥Ä¥ë´éºÎÍÑ¤Î¡ÖÈþÎï¥¯¡¼¥Ú¡×¡ª ²¤½£ÀªÂÐ¹³ÇÏ¤Ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤¹¤®¤ë¡ÖbZ86¡×Í½ÁÛCG¤¬¥¹¥´¥¤

¡¡ÅÅÆ°²½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¥µ¡¼¥¥å¥é¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ëBMW¤Î³×¿·À¤ò·ë½¸¤·¤¿¼¡À¤Âå¥³¥ó¥»¥×¥ÈBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¡Ö¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡¦¥Î¥¤¥¨¡¦¥¯¥é¥Ã¥»¡×¡£¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥º¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÈÎ²½¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¤ÎTheottle»á¤Ï¡¢ÂÐ¹³ÇÏ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÁÏºîCG¥È¥è¥¿¡ÖbZ86¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡¦¥Î¥¤¥¨¡¦¥¯¥é¥Ã¥»¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËBMW¤¬¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥ÈBEV¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¥É¥Ë¡¼¥°¥ê¥ë¤È¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÅý¹ç¤·¤¿ÌÜ¿·¤·¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ä¡¢¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°Âç·¿¥¬¥é¥¹¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Àè¿ÊÀ¤È¤æ¤È¤ê¤ËËþ¤Á¤¿¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ëÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿··¿SUV¡ÖiX3¡×¤¬º£Ç¯¸åÈ¾¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¯¡¼¥Ú¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê±½¤Î¼¡À¤Âå¥Õ¥ëÅÅÆ°¥¯¡¼¥Ú¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Theottle»á¤ÏbZ86¤Ê¤ë²¾ÁÛCG¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¥å¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡ÖGR86¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢²¤½£¸þ¤±¥Õ¥ëÅÅÆ°SUV¡ÖC-HR+¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄ´À°¤·¤ÆÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ë¡¼¥Õ¤¬¤Ê¤À¤é¤«¤Ë²¼¹ß¤¹¤ë¥¯¡¼¥Ú¥é¥¤¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°Õ³°¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥è¥¿¤¬Å¸³«¤¹¤ëBEV¥·¥ê¡¼¥º¡ÖbZ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î86ÈÇ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÅÆ°»þÂå¤Î86¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°ìÂæ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎbZ86¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇTheottle»á¤ÎÁÛÁüÎÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿CG¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥è¥¿¸ø¼°¤ÎÀ½ÉÊ·×²è¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¥È¥è¥¿¤¬¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ø¤ÎÂ¿³ÑÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢BEVÎÎ°è¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÆ°¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢bZ86¤Î¤è¤¦¤ÊÅÅÆ°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¡¼¥Ú¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ëÆü¤Ï¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¶á¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£