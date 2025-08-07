ºÒ³²¤Î½ýº¯»Ä¤ëÇ½ÅÐ¤âÂç±«¡¡Ž¢ÅÚ¤Î¤¦±Û¤¨¤Æ¤¤¿Ž£¹âÄ¬¤ÎÈï³²¤â¡¡½»Ì±¤ÏÊÒÉÕ¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÀÐÀî¸©Æâ¡£µîÇ¯¤ÎÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Î½ýº¯»Ä¤ëÇ½ÅÐ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÂç±«¤Ë²Ã¤¨¡¢¹âÄ¬¤ÎÈï³²¤â¤¢¤ê¡¢½»Ì±¤ÏÊÒÉÕ¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐ¤Ç¤â¡Ä
¹ß¤êÂ³¤¤¤¿±«¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤ËÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
6Æü¡¢ÎØÅç»Ô¤òË¬¤ì¤ë¤È¡Ä
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÅÚ¤Î¤¦ÀÑ¤ß¤¢¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢(µîÇ¯¤Î)¹ë±«¤Î¤È¤¤Ï¤³¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸î´ß¤ÎÀ°È÷¤òÁáµÞ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤óµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¡×
ÎØÅç»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ë²Ï¸¶ÅÄÀî¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿²Õ½ê¤¬ÅÚ¤Î¤¦¤ÇÊä¶¯¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï²¾Éüµì¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
½»Ì±¡§
¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ì²ó(¹ë±«¤¬)¤¢¤ë¤È³§¤µ¤ó¡¢²óÉü¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤âÂÎÎÏ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÌµ»ö²¿¤È¤«¾è¤êÀÚ¤ì¤¿¤é¡×
¤½¤Î±«¤Ï¡¢ÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡Ä
ÌîÃæ ÀéÀ» µ¼Ô¡§
¡Ö±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¸áÁ°5»þ²á¤®¤ÎÎØÅç»ÔÆâ¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤éÀî¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢Î®¤ì¤¬¾¯¤·Áá¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¿ÌºÒ¤ÎÄÞº¯¤¬»Ä¤ëÄ«»ÔÄÌ¤ê¤Ë¤â¡¢±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼·Èø»ÔÃæÅçÄ®¤Ç¤Ï¡Ä
ÌîÃæ ÀéÀ» µ¼Ô¡§
¡Ö¸áÁ°9»þ²á¤®¤Î¼·Èø»ÔÆâ¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÆ»¤¬´§¿å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³Þ»ÕÊÝ±ØÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤Î°ìÉô¤¬¡¢´§¿å¤¹¤ëÈï³²¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Èï³²¤Ï¡¢ÏÂÁÒ²¹Àô¤Ç¤â¡Ä
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤Ç(¿å¤¬)Á´ÉôÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
°ì»þ¡¢¹âÄ¬·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¼·Èø»Ô¡£
¿ôÆüÁ°¤Ë¡¢»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ÅÚ¤Î¤¦¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¤À¤ë¤Þ¤ä¡¦¾®Àô ¾°»Ò¤µ¤ó¡§
¡ÖÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ÎÅÚ¤Î¤¦ÂÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤¤¤¯¤é¤«Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤ÈÈ¾Ê¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿å¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤ò±Û¤¨¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
°Ø»Ò¤ò´ù¤Î¾å¤Ë¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±«¿å¤ä³¤¿å¤¬Å¹ÊÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢ÊÒÉÕ¤±ºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤ë¤Þ¤ä¡¦¾®Àô ¾°»Ò¤µ¤ó¡§
(Q. ¤¤ç¤¦¤Ï¤¤¤Äº¢¤Þ¤Ç¡©)
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä1Æü¤«¤Ê¡£Å¹¤òÊÄ¤á¤Æ(ÊÒÉÕ¤±¤ò)¤·¤Þ¤¹¡×
·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©Æâ¡£
8ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤Î»Ä¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤¡¢Ãí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£