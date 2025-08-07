¡ÚÈï³²¼Ô¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¤ÈÅ¥¾Â¥Ð¥È¥ë¡ÛÃæµïÀµ¹ ¡Ö8·î18Æü¤¬³Ú¤·¤ß¿®¤¸¤Æ¤ë¡×¥Õ¥¡¥ó¤¬Óñ¤¯¡ÈÉü³èÀâ¡É
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÀÅª¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯³Ð¤Ë¤è¤ê¡¢1·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¡ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¡É¤À¡£¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬Èï³²¼Ô½÷À¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡ÈÄÌÃÎ½ñ¡É¤ÎÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö3·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤¬Èï³²¼Ô½÷À¤Ç¤¢¤ëA»Ò¤µ¤ó¤Ë¡ÈÀË½ÎÏ¡É¤ò¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÃæµï¤µ¤ó¤ÏÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¡¢¾Úµò¤Î³«¼¨¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢A»Ò¤µ¤ó¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¾ÜºÙ¤ÊµÏ¿¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡È¼éÈëµÁÌ³¡É¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Ê¸½Õ¤ÎÊóÆ»¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæµï¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£7·î25Æü¤ËÃæµï¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÍÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¡ÖÃæµï¥Å¥é¡×¤¬8·î18Æü¤Î¥µ¥¤¥È´°Á´ÊÄº¿¤Ë¸þ¤±¤Æ½ç¼¡ÊÖ¶âÂÐ±þ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¡ØÃæµï¥Å¥é¡Ù¤ÏÆþ²ñ¶â1000±ß¡¢²ñÈñ¤Ï·î100±ß¤Î1Ç¯Ê¬1200±ß¤ò°ì³ç¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤ÆÆþ²ñ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë½Ð¤¿Ãæµï¤µ¤ó¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢±þ±ç¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡È¶î¤±¹þ¤ßÆþ²ñ¡É¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1·î31Æü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¿·µ¬Æþ²ñ¤òÄä»ß¤·¡¢2·î19Æü¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±ÜÍ÷¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤Î´°Á´ÊÄº¿¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï²ñ°÷¤¬·î³äÊ¬¤ÎÊÖ¶â¤òÄê³Û¾®°ÙÂØ¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÊó¹ð¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡8·î18Æü¤ÏÃæµï¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç53ºÐ¤È¤Ê¤ë¡£X¾å¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆüÉÕ¤Ç¥µ¥¤¥È¤¬ÊÄº¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¿¼ÆÉ¤ß¡É¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡ÔÃæµï¥Å¥é¤ÎÊÖ¶â¤Ï¤Þ¤À¤Ã¤Æ»ö¤Ï8.18¤Þ¤ÇÀï¤¦¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Ã¤Æ»ö¤À¤è¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤«¤é¤Í¤Ã¤Æ»ö¤À¤Í¡Õ
¡Ô8·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤¦¤«¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæµï¤Á¤ã¤ó¤Î±øÌ¾¤¬À²¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Õ
¡Ô8·î18Æü¤¬³Ú¤·¤ß¿®¤¸¤Æ¤ë¡¢ÀäÂÐ¡¢¥Å¥é¤Î¤È¤³¤í¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¡Õ
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï8·î18Æü¤òÃæµï¤Î¡ÈÉü³è¤ÎÆü¡É¤È¶¯¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Ãæµï¤Î¡ÈÉü³èÀâ¡É¤Ï¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÁ°¸å¤ËÃæµïÂ¦¤«¤é²¿¤«¤·¤é¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î¡ÈÊ¸½ÕË¤¡É¤Ï¹çÊ»¹æ¤Î¤¿¤á¼¡¹æ¤ÎÈ¯Çä¤Ï¤ªËßÌÀ¤±¤Î2½µ´Ö¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¿·¤¿¤ÊÂ³Êó¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæµï¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤ËÈ¿ÏÀÊ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¡¢¡ÈÇò¹õ¤ò¤Ä¤±¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¡È¿¿¼Â¡É¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£