40ÅÙ¤Î¹â²¹²¼¡¢¿å°û¤ß¾ì¤Ë½¸¤¦ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÂç·²¡¡Ãæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á8·î7Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ç¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤íÌÔ½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼£¶èËÌÉô¤Î¥¸¥å¥ó¥¬¥ëËßÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥«¥é¥Þ¥¤¥ê»³ÍÄý¡Ê¤æ¤¦¤Æ¤¤¡ËÎàÌîÀ¸Æ°Êª¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤Ç¤Ï¡¢40ÅÙ¤ËÃ£¤¹¤ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÊÝ¸î¶èÆâ¤ÎÇòË¼»Ò¿å¸»ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥¦¥³¥Î¥í¥Ð¡¢¥â¥¦¥³¥Î¥¦¥Þ¡¢¥³¥¦¥¸¥ç¥¦¥»¥ó¥¬¥¼¥ë¤¬º½¤Ü¤³¤ê¤ò´¬¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é½¸¤Þ¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë´³¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¶ÎÃ¤Ê¿å¾ì¤ò¶¦Í¤¹¤ë¶Ã¤¯¤Ù¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÝ¸î¶è¤Ç¤Ï¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤Î°ÂÁ´¤Ê°û¤ß¿å¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¹©¿å¸»ÃÏ¤ÎÊä¿åÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÄ´ÏÂ¤Î¼è¤ì¤¿À¸Â©´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/´Ø俏俏¡¢Ãúâý¡Ë