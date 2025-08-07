¥¿¥¤¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÄäÀï¤Î»ÃÄê´Æ»ëÃÄ¤òÀßÃÖ¤Ø¡¡ÊÆÃæ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿¹ñËÉÁêµé²ñÃÌ¤Ç¹ç°Õ¡¡¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¤ÎÄ©È¯¹Ô°Ù¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤â¹ç°Õ
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ÇÀè·îµ¯¤¤¿·³»ö¾×ÆÍ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤ÏASEAN¡áÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¹ñ¤ÎÃóºßÉð´±¤Ç¤Ä¤¯¤ë»ÃÄê¤ÎÄäÀï´Æ»ëÃÄ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¡¢Àè·î24Æü¤«¤éÀïÆ®¤¬Â³¤¡¢Î¾¹ñ¤Î¼óÇ¾¤Ï28Æü¤Î²ñÃÌ¤ÇÌµ¾ò·ï¤ÎÄäÀï¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î4Æü¤«¤é¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¼ÂÌ³¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Î²ñ¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ò¸ò¤¨¤Æ¹ñËÉÁêµé¤Î²ñÃÌ¤¬7Æü¡¢³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤ÇÎ¾¹ñ¤Ï¡¢¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¤ÎÄäÀï¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Áê¼êÂ¦¤Ø¤ÎÄ©È¯¹Ô°Ù¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¡£
¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¼çÆ³¤ÎÄäÀï´Æ»ëÃÄ¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢ASEAN²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÃóºßÉð´±¤Ç¤Ä¤¯¤ë»ÃÄê´Æ»ëÃÄ¤òÀßÃÖ¤·¡¢Äê´üÅª¤Ë¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄäÀï¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÎ¾¹ñ¤¬ºÆ¤Ó¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤²¤ë¤«¤¬º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£