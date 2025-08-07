ÄÔ󠄀´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê17¡Ë¡¢Çò¤¤¥Õ¥ê¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¡Ê17¡Ë¤¬¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´õ¶õ¤Î¿åÃå»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2024Ç¯11·î26Æü¡¢17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´õ¶õ¡£2025Ç¯7·î23Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯½é¥×¡¼¥ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢²Æì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢³¤ÊÕ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¡¡6Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¿åÃå¡×¤È¡¢Çò¤¤¥Õ¥ê¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¿¥¤¥×¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë