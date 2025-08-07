¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê

¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï£·Æü¡¢£È£É£Ö¡Ê¥Ò¥ÈÌÈ±ÖÉÔÁ´¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ë´¶À÷¼Ô¤ä¥¨¥¤¥º´µ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÇÎÅ¤ä²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡µñÈÝ¤Ï¡ÖÊÐ¸«¡¦º¹ÊÌ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ÈÌÀµ­¤·¤¿¥¨¥¤¥ºÍ½ËÉ»Ø¿Ë¤Î²þÀµ°Æ¤òÀìÌç²ÈÉô²ñ¤Ë¼¨¤·¤¿¡£

¡¡´µ¼Ô¤é¤Îº¹ÊÌ²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÁÀ¤¤¤À¡£Áá´ü¿ÇÃÇ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡ººÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙÃæ¤Ë²þÀµ¤¹¤ë¡£

¡¡£È£É£Ö¤Ï¼ç¤ËÀ­¹Ô°Ù¤ä·ì±Õ¤ò²ð¤·¤Æ´¶À÷¤·¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¿ôÇ¯¡Á£±£°Ç¯¤ÎÌµ¾É¾õ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¨¥¤¥º¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¡£

¡¡¼£ÎÅÌô¤¬¿ÊÊâ¤·¡¢¼÷Ì¿¤ò¤Û¤ÜÁ´¤¦¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âÎð´µ¼Ô¤âÁý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ä²ð¸î»ÜÀß¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤òµñ¤Þ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡£²þÁ±¤Ë¸þ¤±¡¢»Ø¿Ë°Æ¤Ç¤Ï¡Ö°åÎÅ¡¦²ð¸î½¾»ö¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¿ÇÎÅ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎµñÈÝ¤Ï¡¢ÊÐ¸«¡¦º¹ÊÌ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×¤ÈÌÀµ­¤·¤¿¡£

¡¡£²£´Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Ç£È£É£Ö´¶À÷¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¿Í¤Ï£±£°£°£°¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¥¨¥¤¥º¤òÈ¯¾É¤·¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿³ä¹ç¤¬£³£³¡¦£¶¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢È¯¾ÉÁ°¤ÎÁá´ü¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢¸¡ººÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£