¡¡£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼Î»¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£¶Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢£´£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦±üºÚ·Ã¤ò¡¢£±£µºÐ¤È£±£´ºÐ¤ÎÌ¼¤â°ì½ï¤Ë²ÈÂ²¤Ç½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±üºÚ¤Ï£²£´ºÐ¤À¤Ã¤¿£²£°£°£´Ç¯¤ËÍÌ¾¼Â¶È²È¤È·ëº§¤·¡¢£±Ç¯È¾¤ÇÎ¥º§¡££°£¹Ç¯¤ËÆ±Ç¯Îð¤Î²ñ¼Ò°÷¤È·ëº§¤·¡¢Æó½÷¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£²Ç¯¤ËÊÌµï¤·¡¢£±£µÇ¯£··î¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¡££³£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿£±£¶Ç¯£³·î¤ËÌÚÂ¼¤È£³ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¡÷£í£å£ç£õ£í£é¡²£ï£ë£é£î£á¡¡¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡£º£Ç¯¤â³§¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¡ô¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¡ô¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¡ô¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¶âÈ±¤Ë¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿±üºÚ¤È¡¢£²¿Í¤ÎÌ¼¡Ê¢¨´é¤Ï²Ã¹©¡Ë¤È¤Î£´¿Í¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ÞÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÌ¼¤µ¤óÃ£¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ªÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡¢²ÈÂ²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±üºÚ¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç²ÈÂ²¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÈþ¤¹¤®¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡Ä¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤♥¡×¡Ö¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£