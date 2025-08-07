¥æー¥í·÷¡¡£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹¡¡Ê©£¶£·¡¢°Ë£·£¹£â£ð¡¡½Ì¾®·¹¸þ¼¨¤¹
¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:23»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡2.629
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¡¡¡¡3.296¡Ê+67¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡3.42¡Ê+79¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡3.205¡Ê+58¡Ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¡¡¡¡¡2.789¡Ê+16¡Ë
¥®¥ê¥·¥ã¡¡¡¡¡¡3.285¡Ê+66¡Ë
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¡¡¡¡¡3.041¡Ê+41¡Ë
¥Ù¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡3.147¡Ê+52¡Ë
¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¡2.938¡Ê+31¡Ë
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¡2.877¡Ê+25¡Ë
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¡3.003¡Ê+37¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ã¥³Æâ¿ôÃÍ¤Ï¥É¥¤¥Ä¹ñºÄ¤È¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¡¢Ã±°Ì¡§¥Ùー¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊBP¡Ë
