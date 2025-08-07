RKC¹âÃÎÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¹¾¸Í»þÂå¤ËËëÉÜ¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¤ª¶â¤Î¤«¤ï¤ê¤ËÅÚº´ÈÍ¤äÍ­ÎÏ¾¦¿Í¤¬È¯¹Ô¤·¤¿ÃÏ°èÄÌ²ß¡ÖÈÍ»¥¡×¤ä¡Ö»ä»¥¡×¤ò½¸¤á¤¿´ë²èÅ¸¤¬¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë²èÅ¸¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÈÍ»¥¡¦»ä»¥～ÅÚº´¤È»Í¹ñ¤ÎÃÏ°èÄÌ²ß～¡×¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÎ®ÄÌ¤·¤¿ÃÏ°èÄÌ²ß¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê»ñÎÁ727ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹¾¸ÍËëÉÜ¤Ï¾®È½¤ä¶ä²ß¤Ê¤É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ª¶â¤¬ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤­ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈÍ¤Î¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºâÀ¯Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÈÍ¤äÃÏ°è¤ÎÍ­ÎÏ¾¦¿Í¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ëÃÏ°è¤ä´ü¸Â¤ò·è¤á¤Æ¡ÖÈÍ»¥¡×¤ä¡Ö»ä»¥¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÚº´ÈÍ¤¬1703Ç¯¡¢¸µÏ½16Ç¯¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿ÈÍ»¥¤Ï¡¢Ê¸»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¶â³Û¤¬Êõ¼î¤Î¿ô¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¼·Ê¡¿À¤Ê¤É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¶â¤Î¿®ÍêÀ­¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

1870Ç¯¡¢ÌÀ¼£3Ç¯¤Ë¹âÃÎÈÍ¤Î»þÂå¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö·ß»¥¡×¤È¡Ö³ï»¥¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËëËö¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÚº´¤Î³¨»Õ¡¢²ÏÅÄ¾®Î¶¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³ï»¥¡×¤Ï¥«¥Ä¥ª¤ÎÂç¤­¤µ¤Ç¶â³Û¤Î°ã¤¤¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

´ë²èÅ¸¤Ï8·î31Æü¤Þ¤Ç¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£