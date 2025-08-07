¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤ÇÃÏ°èÄÌ²ß¡ØÈÍ»¥¡Ù¤ä¡Ø»ä»¥¡Ù¤ò½¸¤á¤¿´ë²èÅ¸¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹¾¸Í»þÂå¤ËËëÉÜ¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¤ª¶â¤Î¤«¤ï¤ê¤ËÅÚº´ÈÍ¤äÍÎÏ¾¦¿Í¤¬È¯¹Ô¤·¤¿ÃÏ°èÄÌ²ß¡ÖÈÍ»¥¡×¤ä¡Ö»ä»¥¡×¤ò½¸¤á¤¿´ë²èÅ¸¤¬¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë²èÅ¸¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÈÍ»¥¡¦»ä»¥～ÅÚº´¤È»Í¹ñ¤ÎÃÏ°èÄÌ²ß～¡×¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÎ®ÄÌ¤·¤¿ÃÏ°èÄÌ²ß¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê»ñÎÁ727ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾¸ÍËëÉÜ¤Ï¾®È½¤ä¶ä²ß¤Ê¤É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ª¶â¤¬ÃÏÊý¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈÍ¤Î¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºâÀ¯Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÈÍ¤äÃÏ°è¤ÎÍÎÏ¾¦¿Í¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤ä´ü¸Â¤ò·è¤á¤Æ¡ÖÈÍ»¥¡×¤ä¡Ö»ä»¥¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1870Ç¯¡¢ÌÀ¼£3Ç¯¤Ë¹âÃÎÈÍ¤Î»þÂå¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö·ß»¥¡×¤È¡Ö³ï»¥¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËëËö¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÚº´¤Î³¨»Õ¡¢²ÏÅÄ¾®Î¶¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³ï»¥¡×¤Ï¥«¥Ä¥ª¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¶â³Û¤Î°ã¤¤¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²èÅ¸¤Ï8·î31Æü¤Þ¤Ç¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£