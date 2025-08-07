¡ØThe Performance¡Ù¤ÎÅÐÎµÌç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ·èÄê¡ª5ÁÈ¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²ò¶Ø
3·î¤ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢3Æü´Ö¤ÇÌó5Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó presents The Performance¡Ù¡£
10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¤½¤ÎÅÐÎµÌç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØThe Performance Zero¡Ù¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ï¡¢MAZZEL¤äOCTPATH¤òK¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÂçÉñÂæ¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡ÖÁª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤À¤±¤¬¼¡¤ÎÀ»ÃÏ¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ë¤Ø¡×¤À¡£
¡ØThe Performance¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ØThe Performance Zero¡Ù¤Ø¤È½Ð±é¤¹¤ë5ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò´Þ¤à10¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡¢LDH½êÂ°¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎGirls²¡£
¥é¥Ã¥×¤ä¥À¥ó¥¹¡¦¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê³Ú¶ÊÀ¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡¢¸½ºß9ÅÔ»Ô10¸ø±é¤ò½ä¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Î9¿ÍÁÈ¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦SUPER¡úDRAGON¡£
ºòÇ¯¤â¡ØThe Performance Zero¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢°µÅÝÅª¤Ê¸ÄÀ¤Ç²ñ¾ì¤ò°ì¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢ºÆ¤Ó¡ØThe Performance¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÄ©¤à¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö²ÎÍØÉñÍÙ½¸ÃÄ¡¦Î¶µÜ¾ë¡£
Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ð¡¹¤·¤¤´¶À¤ÈÂî±Û¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤ÇZÀ¤Âå¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¡¢º£Ç¯Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁ´ÀÊ´°Çä¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤ë5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦WILD BLUE¡£
¤½¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ä¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¼Çµï¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³èÌö¤ò¤ß¤»¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¤ÏË½§PIT¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤ÂåÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¦ONE LOVE ONE HEART¡£
¤½¤ó¤Ê¼¡À¤Âå¤òºÌ¤ë5ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢¡ÅêÉ¼¤¬¡ØThe Performance¡Ù¤Ø¤ÎÀÚÉä¤Ë¡ª
¤Þ¤¿º£Ç¯¤Î¡ØThe Performance Zero¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡È¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×TOP3¡É¤ÎÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¡£È¿¶Á¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Íè½Õ³«ºÅÍ½Äê¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØThe Performance¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î1É¼¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ëÀ»ÃÏ¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ë¤ØÆ³¤¯½ÅÍ×¤Ê°ì¼ê¤Ë¡£³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ñ¤Æ´¶¤¸¤¿ÁÛ¤¤¤ò¡¢¸½ÃÏ¤ÇÅêÉ¼¤·¤è¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅêÉ¼ÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£