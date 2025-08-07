ÇÏ¾ì½Ó±Ñ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸ø±é¤ÎÄÉ²Ã³«ºÅ¤âÈ¯É½
7·î12¡ÊÅÚ¡Ë¡¢13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Âçºå¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢ÇÏ¾ì½Ó±Ñ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãCLIMAX BAND LIVE¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤ÏÇÏ¾ì¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3ÃÆ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤é¤ÎÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¹ë²Ú¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âçºå¤ÏÇÏ¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¥é¥¸¥ª¶É¤ÇÈÖÁÈDJ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÂèÆó¤Î¥Û¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£²ñ¾ì¤ÏÃÏ¸µÂçºå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢³«±éÁ°¤«¤é¾Ð´é¤ËËþ¤Á¤¿¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢É×ÉØ¤ä¿¦¾ìÃç´Ö¡¢¿Æ»Ò¤Ë·»Äï¤ÈÀ¤Âå¤âÍÍ¡¹¡£Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥¸¥ª¤äÆ°²è¥µ¥¤¥È¤Ç¶öÁ³¸«¤«¤±¤¿MV¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é30Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ÎÆüÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´21¶Ê¡£¿ô¤¢¤ë³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¤É¤ì¤â¼î¶Ì¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ÎÆü1¶ÊÌÜ¤ËÈà¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¤³¤Î³¹¤Ç¡×¡£2005Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òÎáÏÂÈÇ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ÈÀ¸¤¤ë´õË¾¤ò½À¤é¤«¤¯ÉÁ¤¤À¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ê¡¼¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¡Á¿·¤·¤¤É÷¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ¿·EP¡ØÃÏÊ¿Àþ¡Ù¤«¤é¡¢43ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¢¤êÉ½Âê¶Ê¤Î¡ÖÃÏÊ¿Àþ¡×¤Ê¤É¿·µì¤Î¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿³Ú¶Ê¿Ø¤òÈäÏª¡£¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¡¢½À¤é¤«¤¯¤â¿Ä¤Î¶¯¤¤²ÎÀ¼¡¢¿´²¹¤Þ¤ë»ìÀ¤³¦¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢ÇÏ¾ì¤Ï²¿ÅÙ¤â¡Ö°ì½ï¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÆ±¤¸¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ï´ÑµÒ¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·µì¤Î³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÞ¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤â¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Î2Æü¸å¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¿·¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÉ¤¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ì¤¿¤é¢ö¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Ô¡¼¥¹¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¡×¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤Î²Î¡×¤Ç¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¡¢¿´Ìö¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½ªËë¤Ø¡£30Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ëÇÏ¾ì½Ó±Ñ¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯Èà¤Îµ°À×¤ò¤¼¤Ò¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¤Î¸ø±é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ãBABA TOSHIHIDE 30th ANNIVERSARY TOUR 2024-2026 30¼þÇ¯¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¡ØTHAT¡ÇS WHY I¡ÇM HERE ¡Á LIVE AT FESTIVAL HALL¡Ù¡ä¤Ë·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¸ø±é¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¡¢Ä¹Ç¯Èà¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëº¬ËÜÍ×¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¡¢¿ù»³À¶µ®¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ÊBABA HEADS CLUB¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ë¤ÆÀè¹ÔÃêÁª¤Î¼õÉÕ¤â³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÇÏ¾ì¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¡¦·§Ã«Ê¸²½ÁÏÂ¤´Û¤µ¤¯¤é¤á¤¤¤È¡¡ÂÀÍÛ¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ã¤Õ¤ë¤µ¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Áºë¶Ì¤ÎÉ÷¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£ËÜ¸ø±é¤Ë¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
Ê¸¡ý¹õÅÄÆàÊÝ»Ò
¼Ì¿¿¡ýº£°æ½ÓÉ§¡¦¿ù»³¤¢¤¤Î¤Ö
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ãBABA TOSHIHIDE 30th ANNIVERSARY TOUR 2024-2026 30¼þÇ¯¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¡ØTHAT¡ÇS WHY I¡ÇM HERE ¡Á LIVE AT FESTIVAL HALL¡Ù¡ä
2026Ç¯2·î23Æü(·î½Ë)¡¡³«¾ì 16:30 ³«±é 17:30
²ñ¾ì¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçºå¡Ë
½Ð±é¡§ÇÏ¾ì½Ó±Ñ
¥²¥¹¥È¡§º¬ËÜÍ×¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¡¦¿ù»³À¶µ®
¡ã¤Õ¤ë¤µ¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Áºë¶Ì¤ÎÉ÷¡ä
2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¡¡³«¾ì14:45 ³«±é15:30
²ñ¾ì¡§·§Ã«Ê¸²½ÁÏÂ¤´Û¤µ¤¯¤é¤á¤¤¤È ÂÀÍÛ¤Î¥Û¡¼¥ë
½Ð±é¡§ÇÏ¾ì½Ó±Ñ
¥²¥¹¥È¤¢¤ê
¢§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ
´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00¡Á2025Ç¯8·î18Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59
¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/babatoshihide-30th-4/