ÂçÊ¬¤ÈÂæÏÑ·ë¤Ö¥¿¥¤¥¬ー¥¨¥¢¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¡¡2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç±¿¹Ò·ÑÂ³¡¡Åë¾èÎ¨80¡ó°Ê¾å°Ý»ý¤Ç¹¥Ä´
ÂçÊ¬¤ÈÂæÏÑ¤ò·ë¤Ö¥¿¥¤¥¬ー¥¨¥¢ÂæÏÑ¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö½é10·î¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿±¿¹Ò¤¬2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ÎLCC¹Ò¶õ¡¦¥¿¥¤¥¬ー¥¨¥¢ÂæÏÑ¤Ï¡¢ÂçÊ¬¤ÈÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ»Ô¤ò·ë¤ÖÄ¾¹ÔÊØ¤ò2025Ç¯4·î¤Ë½¢¹Ò¤µ¤»¡¢´ü´Ö¤ÏÅö½é¡¢10·î25Æü¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅë¾èÎ¨¤ÏÊ¿¶Ñ80¡ó°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤·¡¢¹¥Ä´¤À¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î28Æü¤Þ¤Ç±¿¹Ò¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤ÈÆ±¤¸Ëè½µ¿åÍËÆü¤ÈÅÚÍËÆü¤Î½µ2±ýÉü¤Ç¤Î±¿¹Ò¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤òË¬¤ì¤¿ÂæÏÑ¤«¤é¤Î½ÉÇñ¼Ô¿ô¤Ï¡¢6Ëü1000¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤è¤ê¤â¤ª¤è¤½1Ëü7800¿ÍÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£