ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»Ô¤ÎJRÄÅµ×¸«±Ø¤Ç»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤¬Îó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢»ÔÌ±¥°¥ëー¥×¤¬7Æü¡¢JR¶å½£¤ËÂÐ¤·¡¢±Ø¤ÎÌµ¿Í²½¤ÎÃæ»ß¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Ï2022Ç¯12·î¤ËJRÄÅµ×¸«±Ø¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë½÷À¤¬Îó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï±Ø°÷¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤·¤¿¡£
±Ø¤ÎÌµ¿Í²½¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï°ÜÆ°¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸©Æâ¤Î¾ã³²¼Ô¤¬JR¶å½£¤ËÂÐ¤·¡¢Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆºÛÈ½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢±Ø¤ÎÌµ¿Í²½¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¿»ÔÌ±¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¤¬JR¶å½£¤ÎÂçÊ¬»Ù¼Ò¤òË¬¤ì¡¢2024Ç¯1·î¤«¤é½¸¤á¤¿2Ëü3016¿ÍÊ¬¤Î½ðÌ¾¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»ö¸Î¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ä±Ø¤ÎÌµ¿Í²½¤ÎÃæ»ß¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÆÁÅÄÌ÷Ç·ÊÛ¸î»Î
¡ÖÅö»ö¼Ô¡Ê»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ê¤É¡Ë¤¬JR¤ò°ÂÁ´¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ½¸¤á¤¿¡¢¿ô¤À¤±¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê½ðÌ¾¡£JR¶å½£¤Ë¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ï51¤ÎÌµ¿Í±Ø¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÄº¤¤¤¿Í×Ë¾¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£