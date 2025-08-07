©ABCテレビ

泣きました。泣かされました…。

10月から放送開始の日曜22時ドラマ「すべての恋が終わるとしても」の脚本を読んだ時の私です。

「映像になったら、どれだけ泣くんだろう」。

読み終えて最初に感じたのはそんなことでした。

葵わかな・神尾楓珠のW主演＆初共演でお届けするこのドラマ。

公開となったティザービジュアルでは互いの顔に絵の具を塗り合う仲睦まじい2人の姿が。

でもタイトルは「すべての恋が終わるとしても」なんです。

誰かの恋の終わりは、誰かの恋のはじまり…すべての恋はどこかで繋がっているーー。

お互い想っていても、すれ違ってしまうこともある。

でもそれは相手を大事にしているからだったりするんですよね…。

ドラマには全部で4組の男女が出てきます。

相手への想いはそれぞれ。

理解できる想いもあれば理解できない想いも。

でもどの想いも真剣だからこそ、みんな悩んだり喜んだり。

その姿が自分の「誰かとの思い出」や「恋の終わりの記憶」と繋がって涙となったのかもしれません。

皆さんにもぜひ早くこの感覚を味わって頂きたい！

8人がどんな恋をしていくのか、ご注目ください！

原作は作家・冬野夜空による同名の140字の超短編集。

とても短い文章の中で恋人たちの関係が描かれ、「30秒で泣ける」とも言われたこの小説。

一つ一つの言葉からとても想像が膨らむ作品なのですが、その想像を目いっぱい拡げて生まれたのが今回のドラマです。

「140文字の小説がどんな連続ドラマになるのか？」

そんなところも想像しながらぜひ10月をお待ちください！

「どういうドラマなんだろうな」と思ったあなたに！

放送は10月からですが、ドラマのメイキング映像がTVerで公開となりました。

ぜひ一足早く、このドラマの世界を覗いてみてください

（追加情報も公開していきますので、お気に入り登録もぜひ！）。

ちなみにメイキング映像にはW主演の2人のインタビューも入っています。

ナイショですが、2人は同い年で、葵さんから見ると神尾さんは「地元の友だちっぽい」そうですよ！

そして、これまたナイショですが、インタビューではサプライズも…。

最後までぜひご覧下さい！

ドラマ「すべての恋が終わるとしても」は10月より毎週日曜22時15分からテレビ朝日・朝日放送テレビ系列で放送！

TVerでの無料配信もあります。お楽しみに！

▼執筆者プロフィール

M澄…テレワーク中に台本を読んで泣いているところを小2の娘に本気で心配されたことはナイショです。