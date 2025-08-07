¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢·ëº§È¯É½¸å½é¸ø¤Î¾ì¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Î½ËÊ¡¤Ë¾Ð´é¤Ç²ñ¼á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£7·î27Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÀ¼¤«¤±¤ò¼õ¤±¤ë¤È¾Ð´é¤Ç²ñ¼á¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï½ñÌÌ¤Ë¤Æ¡ÖÂç½ë¤Î¸õ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤´À¶±É¤Î¤³¤È¤È¤ª·Ä¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢»Å»ö´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¡¢Í§¿Í¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò±Ç²è²½¡£¤¢¤ë½÷À¤¬¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤Ò¤È²Æ¤Îµ²±¡£¤½¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡Ò±³¡Ó¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1950Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È1980Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÀ¸¤¤ë3¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢ÀÐ°æ·Ä´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
