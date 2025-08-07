¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¤ò¥Û¥é¡¼¼Â¼Ì²½¡Ø¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡Ù¸ø³«·èÄê¡¡¡È°ÇÍî¤Á¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÆÃÊó²ò¶Ø
¡¡Ì¾ºî»ùÆ¸Ê¸³Ø¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¤È¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡Ù¤ò¥Û¥é¡¼¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡Ø¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡Ù¤¬¡¢11·î7Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼Â¾¤Ë¤ÆÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¥×¡¼ ¤¢¤¯¤Þ¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¡Ù¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¥¸¥ã¥®¥É¡¦¥¨¥Ã¥¸¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏJ¡¦M¡¦¥Ð¥ê¡¼¤ÎÌ¾ºî»ùÆ¸¾®Àâ¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¤È¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡Ù¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢»ùÆ¸Í¶²ý¤äÌµº¹ÊÌ»¦¿Í¤ËÎå¤à¡È°ÇÍî¤Á¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡¦¥Û¥é¡¼¤À¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤ØÈà»á¤È°Ü½»¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÀ¸¤Î¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¡£¤¢¤ëÆü¡¢Äï¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¤´Ö¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿¶§°Í¶²ýÈÈ¡È¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡É¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¦¥§¥ó¥Ç¥£¤Ï¡¢¿À½Ðµ´Ë×¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤¡¢Äï¤òµß¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡ÍÅÀº¤ÎÊ´¤òÃí¼Í¤·¡¢³¹Ãæ¤Ø¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ¶²ý¤È»¦¿Í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡£»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¡¢¼¡¡¹¤È¡ÈÌ´¤Î¹ñ¡É¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥×¡¼ ¤¢¤¯¤Þ¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¡Ù¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¡Ø¥×¡¼2 ¤¢¤¯¤Þ¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¤È¤¸¤ã¤¢¤¯¤Ê¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ó¥óÌò¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¥¹¡£Æ±ºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥ê¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¯¡á¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´¤¦¡£¤½¤·¤ÆÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤Î¥ô¥©¥ë¥Ç¥â¡¼¥È¶ª¤ä¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¶§°Í¶²ýÈÈ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¤ò²ø±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÇÐÍ¥¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ý¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡£2022Ç¯¤Ë¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥Ö¥ê¥Æ¥ó¥º¡¦¥´¥Ã¥É¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¡ÈËâ½÷¡É¤Î»Ñ¤Ç´ÑµÒ¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿¶²ÉÝ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÇÐÍ¥¤À¡£¸½ºß¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬3000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢±Ê±ó¤Î¾¯Ç¯¡È¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡É¤ò¡¢¶¸µ¤¤ò½É¤·¤¿»¦¿Íµ´¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤µ¤»¡¢´ÑµÒ¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÌ±Æ¤ò°ìÀÚ¼º¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¤¬¡¢¾²²¼¤«¤é²¿¤«¤òÁÀ¤¦»Ñ¤¬°Å°Ç¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£ÆÃÊó¤Ï¡¢°ÇÍî¤Á¤·¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤Ä¤Æ¶õ¤òÈô¤Ó¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤¿¡¢¡È»Ò¤É¤â¡É¤¿¤Á¤Ø¡½¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢½±¤¤Íè¤ë½Ö´Ö¤ò¼ýÏ¿¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°Ì´¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÉÔ²º¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡Ù¤Ï¡¢11·î7Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼Â¾¤Ë¤ÆÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
