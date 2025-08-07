¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡¢°¦¼Ö¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡ÖÄ¶¥·¥Ö¤¤¡×¡¡51Ç¯Á°¤Î·ã¥ì¥¢¹ñ»º¼Ö
¡¡±é½Ð²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡¢°¦¼Ö¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÄ¶¥·¥Ö¤¤¡×¡¡²áµî¤ËÈäÏª¤·¤¿°¦¼Ö¤Î¿ô¡¹¤â¡Ê8Ëç¡Ë
¡¡°¦¼Ö¤òÊ£¿ôÂæ½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ê¡¼¡£SNS¤Ç¤âÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö4ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó 2 ¥É¥¢¡¼¡¦¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥¯¥¸¥é ¥¯¥é¥¦¥ó¡Ù¡Ë¤Î74Ç¯ºÇ½ª·¿EFI¤ò¹ØÆþ¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆâ³°Áõ´°àú¡¡ÎòÂå¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡¡¸½¹Ô¥¯¥é¥¦¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡¡¶Ã¤¯»ö¤Ë5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¡¢´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê°¦¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¼¼Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡ÖÄ¶¥·¥Ö¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@terry_itoh¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡¢°¦¼Ö¤¬¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÄ¶¥·¥Ö¤¤¡×¡¡²áµî¤ËÈäÏª¤·¤¿°¦¼Ö¤Î¿ô¡¹¤â¡Ê8Ëç¡Ë
¡¡°¦¼Ö¤òÊ£¿ôÂæ½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ê¡¼¡£SNS¤Ç¤âÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö4ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó 2 ¥É¥¢¡¼¡¦¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥¯¥¸¥é ¥¯¥é¥¦¥ó¡Ù¡Ë¤Î74Ç¯ºÇ½ª·¿EFI¤ò¹ØÆþ¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆâ³°Áõ´°àú¡¡ÎòÂå¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡¡¸½¹Ô¥¯¥é¥¦¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡¡¶Ã¤¯»ö¤Ë5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¡¢´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê°¦¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¼¼Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡ÖÄ¶¥·¥Ö¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@terry_itoh¡Ë