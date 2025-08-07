¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡ÛÀ¾Â¼ÂóÌé¡¡²¬Â¼¿Î¤È¤ÎÂçºåÂÐ·è¤òÀ©¤·¤ÆÍ¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤ÎG3¡ÖÂè34²ó¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡×5ÆüÌÜ¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï11R¤Ï4¥«¥É·þ¤ê¤ò·è¤á¤¿À¾Â¼ÂóÌé¡Ê38¡áÂçºå¡Ë¤¬1¹æÄú¡¦²¬Â¼¿Î¤È¤ÎÂçºåÂÐ·è¤òÀ©¤·¤ÆÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê·þ¤ê¤Ï¡ËÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÈ¿±þ¡£µ¤°µ¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¡¢½àÍ¥¤ÎÊý¤¬4ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢ÆÃÄ¹¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¡£Í¥¾¡Àï¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²¬Â¼¤µ¤ó¤¬¿§µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Í¡£¿¤Ó¤Ï²¬Â¼¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢½ÐÂ¤ÏËÍ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×
¡¡2¹æÄú¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ï1¹æÄú¤Î»³¸ýÃ£Ìé¡¢3¹æÄú¤Î²¬Â¼¤ÈÎ¾¥µ¥¤¥É¤Îµ¡ÎÏ¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¤¬¤é¡¢À¾Â¼¤âºòÇ¯12·î4Æü¤Î¸ÍÅÄ¡¢º£Ç¯4·î6Æü¤ÎÆôºê¡¢¤½¤·¤Æ7·î13Æü¤ÎÂ¿ËàÀî¤È3²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÁ´¤Æ2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯3ÅÙÌÜ¡¢ÅöÃÏ¤Ï2022Ç¯12·î9Æü°ÊÍè4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¡¢ÉñÂæ¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£