½©¸µ¿¿²Æ¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¥É¥¥Ã¡ª¡¡¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØÃ¸Ã¸¡ÙÉõÆþÆÃÅµ³¨ÊÁ3ÅÀ²ò¶Ø
¡¡8·î20ÆüÈ¯Çä¤Î½©¸µ¿¿²Æ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØÃ¸Ã¸¡Ê¤¢¤ï¤¢¤ï¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢ÉõÆþÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ3ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Æº×¤ê¥Ç¡¼¥ÈÉ÷¡¢ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¡ª¡¡¡ØÃ¸Ã¸¡ÙÉõÆþÆÃÅµ¥«¥Ã¥È
¡¡ÉõÆþÆÃÅµ1ÅÀÌÜ¤Ï¡¢À¾É½Åç¤Î¥³¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¡£¾Ð´é¤ÇÌÀ¤ë¤¤½©¸µ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¡¢¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê°ìËç¤À¡£
¡¡2ÅÀÌÜ¤Ï¡¢·´¾å¤ª¤É¤ê¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿°ìËç¡£¤É¤³¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤Ë²Æº×¤ê¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤Ë¡£
¡¡3ÅÀÌÜ¤Ï½©ÅÄ¸©¤Ë¤¢¤ëÆýÆ¬²¹Àô¶¿¤Î½É¤Ç»£±Æ¡£½É¤ËÅþÃå¤·¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢¤É¤³¤«¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½©¸µ¿¿²Æ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØÃ¸Ã¸¡Ê¤¢¤ï¤¢¤ï¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¸¸Åß¼Ë¤è¤ê8·î20ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á2700±ß¡ÜÀÇ¡£
