Number_i¡¢½é¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÙÃ´Åö·èÄê¡ª¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖGOAT¡×»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡¡ÊüÁ÷¤Ï8.14
¡¡Number_i ¤¬¡¢8·î14Æü25»þ¤«¤é¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Û¤«¡Ë¤Ë¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNumber_i¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¥â¥Ã¥È¡¼ÌÀ¤«¤¹¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÌö¤Ö¤ê¤òÊó¹ð
¡¡2024Ç¯¸µÆü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É²»³Ú³¦¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Î3¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Number_i¡£9·î22Æü¤Ë2nd Full Album¡ÖNo.II¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊNumber_i¤¬¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤ò¥á¡¼¥ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Æü¾ï¤Ç´¶¤¸¤¿Ì¤³ÎÇ§ÎÎ°è¤Ê¤³¤È¤ò¥á¡¼¥ëÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËNumber_i¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖGOAT¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤ì¤¬²¶¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¥á¡¼¥ë¤âÊç½¸¡£´ë²è¤Î¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¸ø¼°X¡Ê¡÷Ann_Since1967¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Number_i¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£Number_i¤Ç¤¹¡£º£²ó¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë½é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØNumber_i¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Û¤«¤Ë¤Æ8·î14Æü25»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNumber_i¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¥â¥Ã¥È¡¼ÌÀ¤«¤¹¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÌö¤Ö¤ê¤òÊó¹ð
¡¡2024Ç¯¸µÆü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É²»³Ú³¦¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Î3¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Number_i¡£9·î22Æü¤Ë2nd Full Album¡ÖNo.II¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊNumber_i¤¬¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Number_i¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£Number_i¤Ç¤¹¡£º£²ó¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë½é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÍ¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØNumber_i¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Û¤«¤Ë¤Æ8·î14Æü25»þÊüÁ÷¡£